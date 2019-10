“Il cazzaro verde” non ha fatto in tempo a uscire nelle edicole e nelle librerie che è diventato un caso editoriale. Già la mattina di lunedì 21, infatti, non appena Andrea Scanzi ha rivelato il titolo sui propri canali social, il volume è schizzato in poche ore fino al terzo posto della classifica generale dei best seller di Amazon, rimanendoci saldo nei giorni successivi. E così è successo per tutti gli altri shop on line di libri, tanto che la Paper First ha dovuto fare una corposa ristampa per eccesso di prenotazioni. Non sono mancate le polemiche scoppiate intorno al titolo, soprattutto dai sostenitori di Matteo Salvini. A far compagnia a Scanzi in cima alle classifiche ci sono, tra gli altri, Fabio Volo e Zerocalcare. Per chi volesse seguire e interagire con l’autore l’appuntamento è fissato per domani alle 11 per una diretta Facebook e Twitter sui nostri canali social. A dialogare con Scanzi ci sarà Luca Sommi, con il quale conduce il programma televisivo Accordi e Disaccordi su Nove, e chiunque voglia inviare un commento.

