“Sono l’unica italiana in un vagone pieno di stranieri, tutti di colore. Tutti sprovvisti di biglietto”. La senatrice della Lega Stefania Pucciarelli e presidente della Commissione per i diritti umani in Senato ha diffuso sulla pagina Facebook un video in cui racconta il suo viaggio in treno da La Spezia a Torino. La senatrice accompagna il video girato in modalità ‘selfie’ con il messaggio: “Unica italiana in un vagone di stranieri privi di biglietto. Grazie Pd. Grazie Renzi. E ora grazie a Giuseppi e ai 5S”.

La senatrice, già nota per alcuni post sui social contro rom e migranti, è stata eletta alla guida della Commissione (al posto che era di Luigi Manconi) circa un anno fa, nel novembre del 2018 grazie ai voti di lega e Movimento 5 stelle. E sono gli stessi componenti del Movimento 5 stelle che ora, dopo la pubblicazione del video, la definiscono “inadeguata” alla presidenza. Il filmato, scrivono in una nota i componenti della Commissione, “suscita grande imbarazzo e pone con urgenza la questione dell’opportunità etica di questa presidenza. Chiaramente condanniamo – proseguono – chiunque scelga di non pagare il biglietto di un treno, italiano o straniero fa poca differenza. Una differenza che invece la presidente rimarca tanto da sottolineare anche che gli stranieri presenti sul vagone sono ‘tutti di colore’. La Pucciarelli – concludono – che votammo anche noi come presidente della Commissione, con questi comportamenti mette pesantemente a rischio i lavori della Diritti Umani. Tutelare i diritti umani vuol dire tutelare i più deboli ed è certamente difficile farlo con chi pensa di far distinzioni razziali quando prende un treno”. Il regolamento prevede che la presidente della Commissione non possa essere sfiduciata. Il suo ruolo potrà essere messo in discussione solo a metà mandato (quindi nel 2021) quando i membri dovranno confermare o negare la fiducia.