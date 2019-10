Nessuna vittima, ma la struttura è stata distrutta e c'è paura per possibili crolli. Da lunedì 14 ottobre sono in corso le contestazioni contro l'aumento delle tariffe nel settore dei trasporti. La metropolitana è stata chiusa per evitare ulteriori disagi, la polizia ha cercato di fermare i manifestanti con i lacrimogeni ma in seguito ha abbandonato i luoghi di maggiore tensione