“Nella manovra c’è la previsione dell’abolizione del superticket dal primo settembre. Sono già in bilancio le risorse necessarie a coprire il periodo dal 1 settembre al 31 dicembre 2020, nonché le poste per le annualità successive. Possiamo dire che dal 1 settembre” prossimo “il superticket non sarà mai più pagato da nessuno nel nostro paese”. A confermarlo il ministro della Salute, Roberto Speranza, rispondendo a un’interrogazione durante il question time alla Camera. Il superticket rappresenta “un elemento di discriminazione e disuguaglianza, una ‘diga’ all’accesso di tante persone al Ssn. La scelta fatta ieri dal consiglio dei Ministri rappresenta una vittoria dello Stato”, ha aggiunto Speranza

