E’ morto Paolo Bonaiuti, storico portavoce di Silvio Berlusconi. Bonaiuti, 79 anni, è stato sottosegretario alla presidenza del Consiglio nei governi Berlusconi II, III e IV.

Fiorentino, Bonaiuti iniziò come giornalista al Giorno – dove fu capo dell’economia e inviato speciale -, proseguì la carriera al Messaggero fino a diventare vicedirettore e proprio in quel ruolo scrisse un editoriale molto critico su Berlusconi dopo che Indro Montanelli fu costretto a lasciare il Giornale. Il fondo fu pubblicato il 7 gennaio 1994, cioè 19 giorni prima della discesa in campo del Cavaliere col celebre discorso in tv. “Dal pulpito di Rete 4 – scrisse tra l’altro – è stata impartita ieri sera una lezione di intolleranza. Proprio mentre infuria la polemica su quanto sia favorito rispetto ai concorrenti un candidato alle elezioni che possiede tre reti televisive, l’invito di Emilio Fede a cacciare Indro Montanelli perché troppo autonomo è il primo esempio pratico del livello di “indipendenza” che potrebbe crearsi all’interno dell’impero di Berlusconi. Questo episodio moltiplica l’inquietudine, perché lascia capire quanto potrebbe essere forzatamente massiccio e compatto il sostegno al Cavaliere degli organi di informazione del gruppo”.

Dopo due anni, tuttavia, Bonaiuti aderisce a Forza Italia e viene eletto per la prima volta deputato. Nella legislatura successiva viene nominato sottosegretario a Palazzo Chigi, ruolo che ricoprirà fino al 2006 e poi ancora dal 2008 al 2011, con delega all’editoria. Viene eletto per la quinta volta – ma questa volta da senatore – con il Pdl nel 2013 e quando il partito si spacca sulla decadenza da senatore del leader – rigenerando Forza Italia e provocando la scissione di Alfano con il Nuovo Centrodestra – segue il leader nella rifondazione del vecchio partito degli azzurri. Dopo sei mesi tuttavia decide di trasferirsi proprio con gli alfaniani, seguendoli anche in Alternativa Popolare.

Tra i primi a esprimere solidarietà l’ex ministro Maurizio Lupi, ora deputato di Noi con l’Italia: “Sono addolorato per la scomparsa di Paolo Bonaiuti. Con lui abbiamo condiviso tante battaglie elettorali, di partito e di comunicazione. Ma soprattutto con lui abbiamo condiviso una storia politica ed umana e mi sento di dire anche una sincera amicizia. Ci mancherà”.