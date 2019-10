Un banco semicircolare e non le consuete poltrone bianche: Bruno Vespa al centro, Matteo Renzi e Matteo Salvini ai lati. Il primo con completo blu e cravatta scura a tinta unita, l’altro sempre in blu ma con cravatta con piccola fantasia. Che sia un appuntamento importante per Porta a porta lo si capisce dalle parole d’esordio di Vespa: “Sono 13 anni che due leader non si confrontano qui, furono Prodi e Berlusconi”. Le cordialità finiscono qui. “L’ultimo sondaggio dà la Lega al 33%, il governo è nato per non far votare gli italiani sennò vince la Lega” è l’esordio di Matteo Salvini, per un refrain ripetuto in ogni occasione dai primi di agosto, ovvero dalla caduta dell’esecutivo gialloverde. “Erano tre mesi che il M5S bloccava tutto, era un no alla Tav, alla Flat Tax, all’Autonomia, perfino alle Olimpiadi – ha spiegato il leader del Carroccio – Sto al governo se posso fare le cose, se Di Maio disfa di notte quel che faccio di giorno, non si può. Era un’agonia. Renzi con una mossa geniale si è inventato un governo sotto un fungo, vediamo quanto dura”.

Botta e risposta sulle ferie – La replica di Renzi contiene un’altro topos del dibattito politico degli ultimi mesi: “Il colpo di sole del Papeete che ha preso il collega Salvini è evidente che lo fa rosicare ancora”. Poi l’attacco, il solito: “Non è mai accaduto che ci fosse una crisi in questo modo. Salvini dice non vi vogliono far votare: quando si vota lo decide la Costituzione non il menu di un beach club a Milano Marittima”. Schermaglia continua: “Vedo che è un reato andare in spiaggia con il figlio, a sinistra siete abituati a champagne e caviale a Montecarlo, io vado a Milano Marittima perché preferisco lasciare i soldi in Italia. Lui – continua Salvini – crea partiti dietro partiti, è un rottamatore non per altro… è stato al governo con il Pd per nove anni”. Il dibattito sul luogo delle vacanze tiene banco: “Non giudico le ferie delle persone. Ma avrei preferito che fosse andato in missione ai vertici europei – dice Renzi – Le riunioni europee sono importanti: lei ha fatto sette vertici, partecipando solo a uno su sette. Ha votato al Senato l’1,3% delle volte. Stare in spiaggia con il figlio è legittimo ma se fai il ministro non vai nelle sagre di Paese. Dovrebbe andare al G7, non alla proloco”. E giù l’attacco alla carriera: “È 27 anni che fa politica, non ha portato a casa nulla, Salvini. Solo spot. La sua è la politica degli spot”. La replica di Salvini è tutta sui numeri: “Per me quelli della Proloco non sono minus habens. Sì: adoro l’Italia dei Paesi, delle sagre e dei campanili – sostiene Salvini – I casi sono due: o gli italiani sono cretini e io non ho fatto nulla, non vado alle riunioni e mangio come un bufalo…quindi o sono tutti rimbambiti o, visto che io ad oggi sto al 33% e lui al 4%, qualcosa di buono l’ho fatto”.

La nascita dell’accordo di governo M5s-Pd – Ripercorrendo quanto accaduto ad agosto, Renzi spiega i motivi della sua mossa: “Salvini ha fatto una cosa senza capo né coda. Voleva portare il paese al voto, ci ha spiegato che dovevamo alzare le terga e andare in Parlamento. Ci siamo andati e lo abbiamo messo in minoranza” racconta, sostenendo che lui non voleva “fare l’accordo con 5 stelle ma siccome che c’era di mezzo l’interesse del paese, allora lo abbiamo fatto”. Per tre motivi: “Il primo abbassare lo spread, secondo non aumentare l’Iva e terzo per tornare protagonisti in Europa. Non si fa la guerra a Francia e Germania per un like in più”.