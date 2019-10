“Quella di oggi è stata una Direzione unitaria, daremo vita a gruppi dirigenti e a una segreteria unitaria”. A rivendicarlo, Nicola Zingaretti, segretario dem, a margine della Direzione del Partito democratico. Sulla manovra, in attesa del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, il segretario Pd si dice ‘soddisfatto’: “Ci sono le misure che volevamo, per un’Italia più giusta e più verde. Non era facile, per i debiti del passato, ma sembra che il governo ce la stia facendo”, ha concluso, senza però rispondere a domande dei cronisti.

