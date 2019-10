Consiglio dei ministri slittato per divisioni nella maggioranza di governo. Quello che nel tardo pomeriggio sembrava essere solo un retroscena, in serata è diventato ufficialità grazie alle dichiarazioni dei rappresentanti Cgil, Cisl e Uil, che al termine dell’incontro al Mef sulla manovra hanno prima ribadito che “Quota 100 non si tocca”, per poi ammettere candidamente che sul punto “il Governo è ancora diviso e sta valutando”. Da qui il rinvio del cdm da cui passerà la Legge di bilancio, che doveva essere convocato per il pomeriggio di oggi e invece è slittato alle 21 di domani, 15 settembre, a sole tre ore dal termine ultimo per l’invio del testo della manovra all’Unione europea. Entro mezzanotte, infatti, da Palazzo Chigi dovranno partire i documenti con le misure che il governo intende mettere in campo. In tal senso, il consiglio dei ministri, a quanto si apprende da fonti di governo, dovrebbe dare il via libera solo al Documento programmatico di Bilancio, ovvero una sintesi della legge di bilancio da inviare all’Europa. Il decreto fiscale e l’articolato complessivo della manovra dovrebbero essere approvati in un successivo Cdm che si terrà, con ogni probabilità, lunedì 21. Nel mezzo, però, c’è da risolvere la prima, vera grana all’interno dell’alleanza che sostiene l’esecutivo Conte 2.

Secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa, il motivo delle frizioni tra Movimento 5 Stelle e Partito democratico è la trincea eretta dai pentastellati contro l’aumento delle tasse e per il taglio del cuneo alle imprese. Al centro del confronto nel governo, hanno riferito fonti qualificate, le imposte sulle schede ricaricabili Sim, la cancellazione retroattiva della detraibilità del 19% sull’Irpef e la volontà di rivedere quota 100. Tutte proposte avanzate dal Pd e su cui il M5S invece non ha alcuna intenzione di indietreggiare. “I Cinque stelle non vogliono l’aumento degli stipendi, per salvare quota 100. Ma come ha detto Franceschini poco fa (e ritwittato dal segretario Zingaretti, ndr), all’intervento per i lavoratori noi non rinunciamo” ha detto una fonte dem all’agenzia Ansa, a testimonianza del clima di muro contro muro che si è venuto a creare. Sempre dal Pd, poi, hanno fatto sapere di non aver mai proposto l’abrogazione di Quota 100, bensì alcune finestre di rinvio che possono servire per evitare l’aumento dell’Iva.

Nella guerra delle fonti, anche il M5s non è restato a guardare, dicendosi pronto al braccio di ferro sulle tasse: nessun aumento di tasse sulle Sim ricaricabili aziendali (misura che porterebbe gli imprenditori a pagare 6-8 euro in più per ogni dipendente), stop alla cancellazione retroattiva delle detraibilità Irpef (che penalizzerebbe chi ha fatto delle spese pensando di potrebbe detrarre) e nessuna revisione di Quota 100 o delle ‘finestre’, perché significherebbe creare nuovi esodati. E mentre tra Pd e M5s rimbalzano accuse e tensioni, il premier Giuseppe Conte ha alimentato un piccolo giallo. Ospite a Vallata, in provincia di Avellino, dove è andato a visitare l’azienda Omi, il presidente del Consiglio si è congedato sottolineando che stava “scappando a Palazzo Chigi, c’è il vertice di maggioranza sulla manovra economica”. Parole, quelle del premier, che però al momento non hanno trovato conferma: almeno per questa sera non si l’agenda ufficiale non prevede alcun vertice di maggioranza sulla Legge di bilancio.