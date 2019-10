Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è accreditato del 7,8% dei voti, lo 0,8 per cento in più del 7 stimato per Forza Italia. Ancora più indietro Più Europa al 2% e La Sinistra all'1,7. Invariate le stime di fiducia nei leader: Matteo Salvini al 40%, Conte al 36, poi Meloni, Di Maio e Zingaretti. Sotto il 20 per cento tutti gli altri

La Lega primo partito, Matteo Salvini il leader che riscuote maggiore fiducia. È la fotografia scattata dal sondaggio realizzato da Emg Acqua per la trasmissione Agorà di Rai3. Se si votasse oggi, il Carroccio raccoglierebbe il 32,7% delle preferenze, seguito dal Partito Democratico con il 19,2% e dal M5s che si attesta al 18,7.

Molto più indietro i partiti minori: Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni è accreditato del 7,8% dei voti, lo 0,8 per cento in più del 7 stimato per Forza Italia. Ancora sotto il 5% Italia Viva: secondo Emg Acqua, il nuovo partito di Matteo Renzi si fermerebbe al 4,5. Ancora più indietro Più Europa al 2% e La Sinistra all’1,7.

Sempre secondo il sondaggio, è Matteo Salvini il leader che riscuote maggiore fiducia in Italia con il 40% dei consensi. Seguono il premier Giuseppe Conte al 36%, Giorgia Meloni al 29% e Luigi Di Maio al 25%. Nicola Zingaretti al quinto posto col 23%.

Sotto il 20 tutti gli altri: Silvio Berlusconi al 17%, Matteo Renzi col 15%, come Carlo Calenda, infine Claudio Toti al 12%. Tutte le stime dei leader, va fatto notare, sono sostanzialmente invariate rispetto all’ultima rilevazione. Sempre secondo Emg Acqua il 62% degli elettori totali non confermerebbe il reddito di cittadinanza come misura da adottare nella prossima manovra: tra gli elettori del M5S la percentuale è del 42%.