La legge sul taglio dei parlamentari mette d’accordo gli italiani. Secondo le rilevazioni dell’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, l’80 per cento degli italiani intervistati ha detto di essere a favore della riduzione delle poltrone di Camera e Senato. Il sondaggio è stato condotto nelle ultime 24 ore, quindi proprio in contemporanea con il via libera definitivo al provvedimento che modifica la Costituzione e taglia le Camere di 230 deputati e 115 senatori.

Favorevoli alla riforma costituzionale, sia pur con percentuali diverse, si sono dimostrati gli elettori di tutti e tre i principali partiti. Naturalmente il 95% degli elettori del M5s: il Movimento 5 stelle ha puntato fin dall’inizio sul provvedimento che rappresenta per i grillini un vero e proprio cavallo di battaglia. Favorevoli anche i sostenitori del Carroccio: il 78% di chi vota la Lega si è detto soddisfatto del via libera. Il Carroccio, prima di far saltare la maggioranza del Conte 1, aveva votato per tre volte per la riduzione dei parlamentari e anche ieri ha rispettato la linea. Meno entusiasti invece gli elettori democratici, anche se il 66% promuove il provvedimento. Non bisogna dimenticare che per il Pd la scelta è stata più tormentata: per i primi tre voti in Aula si è schierato contro alla riforma. Nell’ultima votazione ha cambiato idea dopo aver ottenuto un accordo di maggioranza su altre quattro riforme (tra cui un progetto per una nuova legge elettorale).