Gli autori della sparatoria sono fuggiti in auto. Erano vestiti da militari e hanno aperto il fuoco anche contro un Kebab: all'interno del locale la prima vittima, la seconda è una donna che camminava per strada. Un'altra sparatoria a 15 chilometri di distanza. Oggi ricorreva la festa ebraica dello Yom Kippur. Le indagini si concentrano sulla pista dell'estrema destra: "il fermato è un tedesco bianco"

Sparatoria davanti a una sinagoga a Halle, città della Sassonia in Germania. Una o più persone hanno aperto il fuoco con armi automatiche: ci sono due morti, un uomo e una donna non ebrei, oltre a diversi feriti, due in gravi condizioni. Inoltre, delle granate sono state lanciate nel cimitero ebraico. Secondo le prime informazioni riferite da una portavoce della polizia, gli autori della sparatoria sono più di uno e sono fuggiti in auto. La polizia ha annunciato di aver fermato una persona, mentre un’altra sarebbe ancora in fuga. Il fermato, secondo quanto riferisce la Faz, è un tedesco bianco proveniente dal Burgenland, regione della Sassonia. La procuratore generale ha assunto le indagini e, come confermato da un portavoce, le prove finora raccolte portano alla pista dell’estremismo di destra. “Le comunità online di estrema destra l’hanno già fatto proprio e chiamano l’ignoto sparatore ‘santo‘”, scrive su Twitter Rita Katz, direttrice di Site, sito di monitoraggio dell’estremismo sul web.

Cosa sappiamo finora – Diversi testimoni riferiscono di aver visto uno o due uomini vestiti con abiti militari. Gli spari sono stati esplosi intorno alle 12, nelle immediate vicinanze della sinagoga nel quartiere Paulus, a nord del centro città. Un aggressore era vestito di “verde”, “da militare” con un “elmetto”, portava una “maschera” e ha sparato contro un locale che vende Kebab con un “mitra”: è il racconto di un testimone che si trovava all’interno del fast food e ha parlato all’emittente N-Tv. “Ha lanciato qualcosa come una granata, che non è esplosa, poi ha sparato con il fucile d’assalto”, ha aggiunto il testimone. Un uomo è stato ucciso all’interno del locale, distante circa 500 metri dal luogo di culto ebraico, mentre la seconda vittima è una donna che camminava sulla Humboldtstrasse, la via dove si affaccia la sinagoga.

I morti e i feriti degli attacchi di Halle non sono ebrei: lo ha dichiarato il rabbino della Comunità ebraica di Halle, citato dal sito del quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung. Gli assalitori hanno poi tentato di entrare nella sinagoga, ma le misure di sicurezza glielo hanno impedito. Max Privorotzki, leader della comunità ebraica di questa città della Germania orientale, citato da Der spiegel online, spiega che è stato il servizio di sicurezza della sinagoga ad impedire l’ingresso degli assalitori: dalle immagini di videosorveglianza della sinagoga si vede un uomo vestito da militare tentare di sfondare la porta. In quel momento, ha aggiunto Privorotzki, all’interno del tempio si trovavano 70-80 fedeli riuniti in occasione dello Yom Kippur, principale ricorrenza religiosa ebraica.

Una seconda sparatoria – I media tedeschi scrivono anche di una seconda sparatoria avvenuta a 15 chilometri di distanza nel comune di Landsberg, alla periferia di Halle. La Bild riferisce che un uomo sanguinante è stato soccorso da un elicottero. Dovrebbe essere un tassista a cui gli autori della sparatoria volevano rubare la macchina. Si dice che abbia resistito e poi sia stato attaccato. Secondo le informazioni iniziali, anche sua moglie è stata ferita e portata in ospedale con un’ambulanza. Gli assalitori avrebbero rubato un taxi e poi avrebbero imboccato l’autostrada a A9 e la B91 verso Zeitz. Dopo un incidente, a quanto pare uno degli uomini è stato arrestato.

Oggi ricorreva lo Yom Kippur – La polizia in un tweet chiede ai cittadini di rimanere in casa. Anche la stazione ferroviaria di Halle è stata chiusa, così come controlli sono in corso nei vicini aeroposti. Oggi viene festeggiato lo Yom Kippur, la più importante ricorrenza religiosa ebraica che celebra il giorno dell’espiazione. Aumentate le misure di sicurezza per la sinagoga di Dresda e il cimitero ebraico. Oggi dalla Baviera è partita un’operazione di polizia contro estremisti di destra in diversi Land della Germania. Una raid è stato eseguito anche a ovest di Halle, nel distretto di Mansfeld-Südharz. Un portavoce dell’Ufficio federale bavarese alla Bild ha spiegato: “Finora non abbiamo prove che la sparatoria sia collegata al raid”.