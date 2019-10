L’incidente, sul quale indagano i carabinieri, è avvenuto vicino all’asilo La casa nel bosco in corso Torino a Chieri. Il piccolo in condizioni critiche è stato trasportato in elicottero all'ospedale Regina Margherita, gli altri due feriti sono uno in codice giallo e uno in codice verde. Sequestrata la Toyota Land Cruiser

Cinque bambini sono stati travolti da un Suv vicino a un asilo di Chieri, in provincia di Torino. Tre di loro sono rimasti feriti. Una bambina, trasportata in elicottero all’ospedale Regina Margherita di Torino, è in pericolo di vita. Anche altri due piccoli sono in ospedale, ma con ferite meno gravi, uno in codice giallo al Regina Margherita l’altro in codice verde a Chieri.

L’incidente, sul quale indagano i carabinieri, è avvenuto vicino all’asilo La casa nel bosco in corso Torino e l’auto è di proprietà del padre del titolare della struttura. I bambini sono stati investiti da una Toyota Land Cruiser, ora sotto sequestro, parcheggiata in leggera salita che avrebbe iniziato a muoversi per cause in corso di accertamento. In un primo momento, si era ipotizzato che ci fosse qualcuno alla guida del Suv e che, inavvertitamente, avrebbe investito i piccoli.