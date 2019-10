“Se convocato da commissione antimafia mi presenterò, ma questo è un segno che è cominciata la campagna elettorale”. Lo ha detto Graziano Delrio, presidente del Gruppo parlamentare del Partito democratico alla Camera a 24Mattino di su Radio 24 parlando del processo Aemilia. Delrio ha poi ricordato il viaggio a Cutro del 2009, citato tra le motivazioni della sentenza di primo grado del processo Aemilia. All’epoca l’ex ministro era candidato sindaco a Reggio Emilia. “Mi recai a Cutro come sindaco, non per fare campagna elettorale. Ho sempre combattuto per la legalità, se si pensa di vincere l’Emilia basandosi su questi fatti non sarà una compagna elettorale molto bella per il centro sinistra in Emilia Romagna”

