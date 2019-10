Mauro Icardi va a segno con la maglia del Paris Saint Germain in campionato: l’attaccante argentino chiude una bella azione dei parigini per il 2-0 all’Angers nella sfida poi vinta per 4-0. Dopo il gol in Champions League, la punta protagonista della ‘telenovela’ estiva con l’Inter mette il suo nome nel tabellino del Psg per la prima volta in Ligue 1. E in tribuna, come quando era a Milano, Wanda Nara applaude assieme alla figlia per la rete.

