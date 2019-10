CRONACA ORA PER ORA - La sparatoria è avvenuta attorno alle 17. I due, fratelli dominicani, quello che ha sparato affetto da disagio psichico, erano stati portati in questura per accertamenti: uno ha distolto l'attenzione di un agente ed è riuscito a sfilare la pistola dalla fondina colpendo a bruciapelo Pierluigi Rotta e Matteo Demenego. Entrambi hanno poi provato a fuggire, ma sono stati fermati. Ferito di striscio un terzo agente

Due poliziotti sono morti in una sparatoria avvenuta in questura a Trieste poco prima delle 17. Un terzo collega è rimasto ferito di striscio a una mano. Il killer e suo fratello, sospettati di una rapina avvenuta qualche ora prima, sono entrambi stati fermati dopo aver tentato la fuga. Uno dei due è ferito. I poliziotti uccisi sono l’agente scelto Pierluigi Rotta, 34 anni di Pozzuoli, e l’agente Matteo Demenego, 31enne di Velletri. I due fermati sono i dominicani, regolarmente residenti in Italia, Alejandro Augusto Stephan Meran, di 29 anni, affetto da disagio psichico, e Carlysle Stephan Meran, di 32. A sparare sarebbe stato il più giovane, come riferisce la questura.

I due fratelli erano stati accompagnati da personale delle volanti dopo “un’attività di ricerca del responsabile della rapina di uno scooter avvenuta nelle prime ore del mattino”. A un certo punto, “uno dei due ha distolto l’attenzione degli agenti ed ha esploso a bruciapelo più colpi verso di loro”. Entrambi “hanno tentato di fuggire, ma sono stati fermati”. La zona tra via del Teatro Romano e via di Tor Bandena, dove si trova la questura, è stata a lungo isolata con un cordone di sicurezza.

Il titolare di un locale della zona ha riferito di aver sentito spari provenienti dall’interno della questura. Pochi istanti dopo l’uomo ha detto di aver visto un giovane uscire di corsa con in mano un’arma. Quest’ultimo avrebbe provato ad aprire un’auto della polizia parcheggiata lì davanti, ma inutilmente perché la vettura era chiusa. Subito dopo sono giunti alcuni agenti che lo hanno bloccato a terra.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso solidarietà alla Polizia e vicinanza alla famiglia delle vittime per la “barbara uccisione” dei due agenti. Messaggi di cordoglio sono giunti anche dalla presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, e dal presidente della Camera, Roberto Fico. Il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ha proclamato il lutto cittadino.

CRONACA ORA PER ORA

19.39 – I fermati sono dominicani

Si chiamano Alejandro Augusto Stephan Meran, di 29 anni, affetto da disagio psichico, e Carlysle Stephan Meran, di 32, i due fermati per la sparatoria in questura. A sparare sarebbe stato il più giovane. Lo comunica la questura di Trieste.



19.38 – Fico: “Terribile notizia”

“Una terribile notizia da Trieste. Sono vicino alle famiglie dei due poliziotti rimasti uccisi. A loro e al capo della Polizia di Stato esprimo tutto il mio cordoglio.” Lo scrive su twitter il presidente della Camera Roberto Fico.

19.27 – Mattarella: “Barbara uccisione”

“Ho appreso con profonda tristezza la notizia della barbara uccisione dell’agente scelto Matteo De Menego e dell’agente Pierluigi Rotta, feriti mortalmente presso la Questura di Trieste mentre erano impegnati in una operazione di servizio. In questa dolorosa circostanza, desidero esprimere a lei ed alla Polizia di Stato la mia solidale vicinanza, rinnovando i sentimenti di considerazione e riconoscenza per il quotidiano impegno degli operatori della Polizia al servizio dei cittadini. La prego di far pervenire ai familiari degli agenti le espressioni della mia commossa partecipazione al loro dolore”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli.

19.10 – I nomi degli agenti uccisi

Gli agenti uccisi si chiamano Pierluigi Rotta, agente scelto, e Matteo De Menego, agente.

19.02 – Il cordoglio di Casellati

“Esprimo il mio più sentito cordoglio alla Polizia di Stato per i due agenti rimasti uccisi a Trieste e tutto il mio sdegno per quanto avvenuto. Ai familiari dei due ragazzi che hanno perso la vita, mentre con coraggio e abnegazione svolgevano il loro dovere di tutori della sicurezza e della legalità, giunga tutta la mia vicinanza”. Lo ha dichiarato il Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in merito al grave fatto di sangue accaduto alla Questura di Trieste che ha visto due agenti di polizia rimanere uccisi nel corso di una sparatoria. Il Presidente Casellati ha aggiunto: “Chi colpisce un uomo delle Forze dell’ordine, colpisce lo Stato. Oggi l’Italia intera piange due dei suoi figli migliori”.

18.57 – Anche la ministra Lamorgese a Trieste

Secondo quanto si è appreso, in serata dovrebbe giungere a Trieste il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese.

18.55 – La ricostruzione della questura

I due fratelli autori della sparatoria erano stati accompagnati in Questura da personale delle Volanti dopo “un’attività di ricerca del responsabile della rapina di uno scooter avvenuta nelle prime ore del mattino”. “Per motivi in fase di accertamento -si legge in una nota della Questura di Trieste- uno dei due ha distolto l’attenzione degli agenti ed ha esploso a bruciapelo più colpi verso di loro. Entrambi hanno tentato di fuggire dalla Questura, ma sono stati fermati”.

18.51 – Il cordoglio del procuratore di Trieste

“Esprimo la più profondo dolore per la morte dei due agenti e sono vicino alle loro famiglie e a tutti gli agenti della Questura che giorno per giorno affrontano ogni tipo di rischio”. E’ il cordoglio espresso dal Procuratore capo di Trieste, Carlo Mastelloni.

18.48 – Il testimone: “Sentiti 6 spari”

“E’ accaduto tutto alle 16.54, ho sentito sei spari e mi sono chiusa dentro il negozio. Poi i poliziotti urlavano ‘mani in alto e faccia a terrà e ho sentito altri spari”. Questa la testimonianza raccolta dall’Adnkronos dalla titolare di un’erboristeria che si trova a pochi metri dalla questura. “Ho aspettato dieci minuti e mi sono affacciata: ho visto una persona a terra – racconta ancora la donna – con una pistola accanto e tre poliziotti che entravano di corsa in questura alla ricerca di un altro uomo”.

18.39 – Il capo della Polizia a Trieste

Il capo della polizia Franco Gabrielli si sta recando a Trieste per seguire gli sviluppi della sparatoria in questura

18.37 – Agente aggredito per rubare la pistola

Secondo le prime ricostruzioni, due uomini erano stati portati in questura sugli sviluppi di un’indagine per rapina. Uno dei due ha chiesto di poter andare in bagno e ha aggredito un agente. Nella colluttazione è riuscito a impadronirsi della pistola del poliziotto e ha fatto fuoco ferendo gravemente due poliziotti e un altro in maniera più lieve, venendo poi fermato. L’altra persona ha provato a fuggire nei sotterranei della questura ma è stato fermato poco dopo.

18.30 – Il sindaco dichiara il lutto cittadino

Il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, ha dichiarato il lutto cittadino in seguito all’uccisione di due agenti nella sparatoria davanti alla Questura.

18.21 – Morti i due poliziotti

I due agenti colpiti durante una sparatoria davanti alla Questura di Trieste sono morti. Avevano riportato ferite gravissime.

18.14 – Tre gli agenti feriti

Sono tre i poliziotti feriti nella sparatoria alla questura di Trieste. Due agenti sono in gravi condizioni, un terzo è stato colpito di striscio ad una mano da un proiettile.

17.50 – Il testimone: “Spari dentro la questura”

Il titolare di un locale della zona ha riferito di aver sentito spari provenienti dall’interno della Questura. Pochi istanti dopo l’uomo ha detto di aver visto un giovane uscire di corsa dalla Questura con in mano un’arma. Quest’ultimo avrebbe provato ad aprire un’auto della polizia parcheggiata lì davanti, ma inutilmente perché la vettura era chiusa. Subito dopo sono giunti alcuni agenti che lo hanno bloccato a terra.

17.33 – Fermati i responsabili

Sono stati fermati i due autori della sparatoria davanti alla questura di Trieste. Si tratterebbe di due rapinatori, di cui uno straniero. Feriti gravemente due poliziotti.

17.25 – Sparatoria davanti alla questura

Sparatoria nel pomeriggio davanti alla Questura di Trieste. Secondo le prime informazioni a sparare sarebbe stato un uomo, presunto responsabile di una rapina avvenuta questa mattina, che avrebbe esploso dei colpi contro due poliziotti, che si trovavano all’interno di una Volante, all’esterno della Questura. L’uomo sembra che fosse in compagnia di suo fratello, che è rimasto ferito.