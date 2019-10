“Daremo indicazioni anche alla Rai per parlare in italiano“. Così il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia, si è espresso alla fine della seduta parlamentare dedicata alle interrogazioni a risposta immediata, note anche come ‘question time’.

Già da tempo, Rampelli ha osteggiato l’uso di espressioni ‘esotiche’ nella lingua delle istituzioni e lo ribadisce anche oggi, replicando al deputato di Forza Italia, Carlo Fatuzzo, che, in sede di richiamo al Regolamento, lamenta la convocazione di una commissione in concomitanza con la seduta d’aula e menziona la diretta televisiva della Rai

