Questa mattina alle ore 10.10 la prima campata del nuovo viadotto, lunga 50 metri e pesante 500 tonnellate, è stata sollevata a circa 50 metri e posata sulle pile 5 e 6. È il primo tratto del nuovo ponte realizzato dalla società “PerGenova”, al quale seguirà l’innalzamento delle altre 18 che comporranno il nuovo viadotto autostradale “che sarà pronto entro fine aprile”, ribadisce il sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci alla cerimonia che ha visto la partecipazione tra gli altri del Presidente del consiglio Giuseppe Conte, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli. “Si sente parlare di fatalità – dichiara l’architetto e senatore a vita Renzo Piano – ma quando si tratta di sicurezza non ci sono fatalità. La sicurezza è una scienza e come tali metodi va affrontata”. Per l’architetto che ha firmato il progetto dell’opera: “Ogni costruzione è un lavoro collettivo, ci si mette assieme e l’orgoglio di contribuire alla generazione di bellezza genera unità e solidarietà. Spiace però – ha aggiunto Renzo Piano a margine della diretta offerta da PerGenova – che spesso in Italia siano necessarie emergenze e condizioni straordinarie per riuscire a superare le divisioni e lavorare per l’eccellenza e la sicurezza”

