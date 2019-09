Fino a ieri qualche difesa d’ufficio di parlamentari di Forza Italia, a cui si è più abituati. Il primo leader politico a commentare l’indagine su Silvio Berlusconi in relazioni alle stragi di mafia e all’attentato a Maurizio Costanzo è il capo di Italia Viva, Matteo Renzi, ex presidente del Consiglio, ex segretario del Pd ed ex guida del centrosinistra. In un post su facebook Renzi premette di rispettare i magistrati ed aspettare le sentenze definitive. Ma subito dopo si dice “attonito” per l’inchiesta e decide lui che la tesi non ha “uno straccio di prova“. Dimenticando, tra le altre cose, che il braccio destro di Berlusconi per decine di anni, fondatore di Forza Italia e più volte parlamentare di quel partito, Marcello Dell’Utri, sta scontando una pena di 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa proprio perché – secondo le motivazioni dei giudici – il senatore era “mediatore del patto tra Berlusconi e Cosa nostra”.

Ma per Renzi questo non è sufficiente, almeno per osservare il silenzio in attesa che l’indagine della Procura di Firenze si concluda. “A differenza di quanto scrivono taluni giornali – sottolinea l’ex presidente del Consiglio – non ho mai governato con Berlusconi e mai Forza Italia ha votato la fiducia al mio governo (a tutti gli altri si, a me no): dunque posso parlare libero, da avversario politico. Berlusconi va criticato e contrastato sul piano della politica. Ma sostenere 25 anni dopo, senza uno straccio di prova, che egli sia il mandante dell’attentato mafioso contro Maurizio Costanzo significa fare un pessimo servizio alla credibilità delle Istituzioni italiane. Di tutte le Istituzioni”.