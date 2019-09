Di fronte al primo cambio di casacca del Conte 2 dal M5s al partito di Matteo Renzi, Luigi Di Maio rilancia e chiede al Partito democratico di “fermare il mercato delle vacche” introducendo il vincolo di mandato. Il punto però ha sempre diviso i 5 stelle e i democratici che nel merito ritengono sia una richiesta incostituzionale. Tanto che il capogruppo al Senato del Pd Andrea Marcucci ha replicato: “Mi auguro che avesse voglia di scherzare. L’assenza di esso, sancita dalla Costituzione, ha ancora un valore importantissimo”, perché “garantisce una libertà necessaria per poter svolgere le proprie funzioni senza pressioni e ricatti esterni”.

Per i 5 stelle invece la questione è da sempre tra le priorità. Tanto che, contro i cambi di casacca, hanno inserito nello statuto la multa per chi tradisce. E proprio quella clausola, ora il capo politico M5s vuole far valere alla luce dell’addio della senatrice Silvia Vono. “Ne parlerò con il Pd”, ha detto Di Maio da New York a margine dell’assemblea generale dell’Onu, “dobbiamo mettere fine a questo mercato delle vacche, sia dei parlamentari che passano ad altri gruppi, sia ai gruppi che ce li fanno entrare. E’ il momento di introdurre il vincolo di mandato”. Quindi, ha confermato che avvierà la procedura prevista dallo statuto e chiederà il risarcimento di 100mila euro per i transfughi del Movimento.