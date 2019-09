“Mi rivolgo ai 5 stelle: finitela con questa storia che non c’è né destra, né sinistra e che non siete né di destra né di sinistra. Cari 5 Stelle, arrendetevi: a vostro modo, siete di sinistra. Convincetevi, su. Naturalmente anche noi dovremmo dire che la sinistra non le ha fatte tutte giuste. Quindi, anche per noi essere di sinistra è una sfida”. Sono le parole pronunciate a “L’aria che tira” (La7) dal deputato di LeU, Pier Luigi Bersani, commentando alcune dichiarazioni della consigliera regionale M5s del Lazio, Roberta Lombardi, protagonista, assieme a Vito Crimi, del celebre streaming con l’ex segretario del Pd nel 2013.

E ironizza: “Mi fa piacere che Roberta Lombardi abbia detto quelle parole. Sono maturazioni, purtroppo in questi anni sono successe tante cose. Continuano a dirmi che avevo ragione, ma preferisco lasciar perdere, perché, se proprio avevo ragione io, ma sapete quanta gente aveva torto? Non si saprebbe da dove cominciare“.

Poi torna sui 5 Stelle: “Il clima sarà un problema? Sì. Tutte le destre del mondo, da Bolsonaro a Salvini, lo negano, mentre tutte le sinistre del mondo ne sono preoccupate. Quindi, esiste la destra, esiste la sinistra.