Ha preso a schiaffi e rapinato un disabile in sedia e rotelle. Non solo: ha anche minacciato i testimoni di ritorsioni, nel caso l’avessero denunciato. Ecco i motivi che hanno spinto gli agenti della Polizia di San Severo – nel foggiano – a eseguire una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 33enne pregiudicato del posto, individuato grazie ai filmati delle telecamere di sicurezza presenti nelle vicinanze al luogo dove è avvenuta la rapina. L’episodio risale al luglio scorso. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, l’uomo ha prima ha aggredito la vittima e poi ha preteso il suo cellulare e il denaro. Alcuni passanti sono intervenuti in difesa della persona in carrozzina, ma l’aggressore è comunque riuscito a recuperare pochi spiccioli e a scappare, solo dopo aver minacciato i presenti.

