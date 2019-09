Ritardi e cancellazioni questo pomeriggio per il traffico ferroviario nel Nodo di Roma. La situazione è in miglioramento dopo che è stato effettuato il parziale ripristino del sistema di alimentazione elettrica: la circolazione è in graduale ripresa.

I mezzi hanno cominciato a rallentare verso le 14.00, per un guasto agli impianti tecnici: non è ancora chiaro se a Roma Prenestina o a Roma Termini. Hanno subito ritardo in particolare i treni in viaggio fra Roma Termini e Roma Tiburtina e per i treni da e per Napoli ad alta velocità. I convogli hanno registrato ritardi medi di 60 minuti e subito variazioni di percorso, con picchi fino ai 120 minuti. Lo si apprende sul sito RFI – Rete Ferroviaria Italiana e su quello di Trenitalia.

Rallentamenti nel tardo pomeriggio anche sulla linea Foggia – Caserta, per un guasto a un passaggio a livello tra le località di Ponte Casalduni e San Lorenzo Maggiore. In questo caso i treni hanno subito ritardi fino a 40 minuti.