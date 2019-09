I fatti risalgono all'11 ottobre del 2018 quando quindici poliziotti in servizio nella casa di reclusione hanno trasferito in un'altra cella un detenuto di origini tunisine. Qui, secondo il racconto di altri detenuti, sarebbe avvenuto il pestaggio

A quindici agenti della polizia penitenziaria la Procura di Siena ha notificato l’avviso di conclusione indagini nell’ambito di un’inchiesta su presunti abusi e torture commessi nei confronti di detenuti del carcere di San Gimignano (Siena). Le accuse vanno dalle minacce alle lesioni aggravate, al falso ideologico commesso da un pubblico ufficiale, alla tortura. Quest’ultimo reato per la prima volta contestato a pubblici ufficiali. Quattro degli indagati sono stati interdetti dall’autorità giudiziaria. “Sospensione immediata” e “doverose valutazioni disciplinari” per chi ha ricevuto l’avviso di garanzia secondo ha deciso il Dap informato dalla Procura.

L’indagine, definita dal Dipartimento dell’ Amministrazione penitenziaria “complessa e delicata”, è scattata dopo la la denuncia presentata da alcuni detenuti su pestaggi avvenuti all’interno del’istituto toscano. Era l’11 ottobre 2018 quando a metà pomeriggio, secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica, gli agenti prelevano un detenuto, di origini tunisine, per trasferirlo da una cella a un’altra. Il detenuto pensa di andare a fare la doccia perché dalle telecamere si vede che ha in mano un asciugamano e ai piedi le ciabatte. A raccontare i fatti sono poi gli altri detenuti: “Il ragazzo gridava di dolore, sempre più forte. Lo picchiavano con pugni e calci. Una guardia gli ha messo un ginocchio alla gola”. Nell’avviare l’iter dei provvedimenti amministrativi di propria competenza, il Dap confida “in un accurato e pronto accertamento da parte della magistratura“, ma al tempo stesso esprime “la massima fiducia nei confronti dell’operato e della professionalità degli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria che svolgono in maniera eticamente impeccabile il loro lavoro”.

“Nei casi di tortura l’accertamento della verità è una corsa contro il tempo. Una corsa che – sottolinea in una nota Patrizio Gonnella, presidente di Antigone- deve essere facilitata dalle istituzioni. Una corsa che richiede la rottura del muro del silenzio da parte di tutti gli operatori che hanno visto gli abusi e le violenze. In questo caso siamo rinfrancati dalla prontezza del lavoro della magistratura e dalla collaborazione del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria … In Italia finalmente i giudici dal 2017 hanno a disposizione una legge (seppur migliorabile) che proibisce e punisce la tortura. È stata questa una battaglia ventennale di Antigone. Siamo ai primi casi di applicazione di questa legge”.

“Sono pesantissime le accuse mosse nei confronti di alcuni appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa di Reclusione di San Gimignano, motivo per il quale – . dichiara Gennarino De Fazio della Uilpa – siamo i primi a chiedere agli inquirenti, nei quali riponiamo incondizionata fiducia, e ai vertici del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria di accertare con celerità i fatti realmente accaduti e fare chiarezza”.