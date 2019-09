Dopo una discussione con il collega dello Scunthorpe United, il difensore Kgosi Ntlhe, il centrocampista ex Chelsea è stato accompagnato fuori dall'edificio dove è stato assalito da sei persone che lo hanno lasciato a terra con la faccia tumefatta e sanguinante dopo aver provato a spezzargli l'arto

Lo hanno pestato lasciandolo a terra con la faccia tumefatta e sanguinante e hanno anche provato a “rompergli una gamba”, provocandogli dei danni che potrebbero lasciarlo per un po’ lontano dai campi di gioco. Brutta aggressione quella subita da Danny Drinkwater, centrocampista ex Chelsea e Leicester, ora in prestito al Burnley, fuori da un locale di Manchester, dove il 29enne calciatore inglese era andato a passare la serata.

Secondo quanto riportano i media inglesi, Drinkwater è stato coinvolto in una discussione con un collega, Kgosi Ntlhe, difensore sudafricano dello Scunthorpe United, alla cui compagna il centrocampista del Burnley ha rivolto “pesanti apprezzamenti”. Avvertita la sicurezza, Drinkwater è stato accompagnato fuori dal locale ed è lì che sei uomini lo hanno aggredito: calci e pugni, mentre alcuni di loro hanno saltato sulla caviglia del calciatore per “rompergli la gamba”, mentre il sangue si riversava “ovunque”, hanno raccontato i testimoni. Proprio i colpi ricevuti sull’arto lo terranno fuori dai campi per un po’ di tempo.