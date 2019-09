“Sono molto contento del governo che verrà. Non sarà di destra o di sinistra, ma farà le cose giuste”. L’annuncio che la base M5s ha dato il via libera al Conte 2 con un vero e proprio plebiscito è toccato a Luigi Di Maio. Il capo politico del Movimento, il leader che più è stato accusato di voler frenare l’intesa con il Partito democratico, ha incontrato i giornalisti un’ora e mezzo dopo la chiusura delle urne online e ha proclamato la vittoria del Sì. Il risultato è senza precedenti per il M5s: hanno votato quasi ottantamila persone (79.634) su una base di 117.194 iscritti: 63.146 a favore (79.3%) e 16.488 contro (20,7%). Mai così tante persone, in un giorno solo, hanno partecipato a una consultazione online sulla piattaforma Rousseau. Anche il 19 maggio 2018, quando gli iscritti votarono sul contratto per il governo gialloverde, si parlò di plebiscito a favore dell’intesa con il Carroccio, ma in quel caso votò la metà degli iscritti rispetto a oggi: i Sì furono 42.274 e i No 2.522. “E’ un record mondiale”, ha detto Davide Casaleggio a consultazione in corso. Ma soprattutto, alla fine ha rivelato: “Il voto è stato certificato anche da una società terza”. Solo in un’altra occasione, quando nel 2013 gli iscritti votarono il candidato alla presidenza della Repubblica (le cosiddette Quirinarie), era stata chiesta una certificazione terza e in questi anni in tanti, soprattutto dal fronte dei dissidenti, avevano chiesto che ci fosse anche questo passaggio ad ogni votazione (qui i documenti).

Il discorso di Di Maio: “Grazie Beppe Grillo. Non volevamo un governo a tutti i costi, ma ora siamo contenti del lavoro svolto”

“Credo che dobbiamo essere molto orgogliosi che tutto il mondo ha aspettato la pronuncia di questi 80mila cittadini italiani su una piattaforma digitale che è unicum al mondo”, ha detto Luigi Di Maio annunciando i risultati. “In meno di un mese si è risolta una crisi di governo, attraverso un metodo diverso, non nelle segrete stanze, ma con un percorso che viene dal lavoro fatto in questi anni, mettendo in piedi un programma, poi chiedendo un confronto su quel programma al Pd”. Il capo politico del Movimento ha anche detto di essere “molto contento del governo che verrà”. E ha anche attaccato l’ex socio di governo: “La crisi c’è stata per un gesto irresponsabile di Salvini. Al governo ci potevi stare e hai deciso di metterti da parte”. “Vorrei ringraziare i capigruppo, vorrei ringraziare Beppe Grillo, i gruppi parlamentari e quanti non si sono risparmiati per garantire un governo all’altezza. Non volevamo governo a tutti i costi ma ora che la stragrande maggioranza degli iscritti ha votato sì e i 20 punti del nostro programma sono entrati: siamo contenti del lavoro svolto per mettere una toppa a irresponsabilità non nostre”. Quindi ha parlato delle prossime tappe: “Adesso si passa all’ultimo miglio, la squadra di governo che deve lavorare per migliorare la qualità della gente. Non sarà un governo di destra o di sinistra, ma un governo che deve fare le cose giuste”.

L’annuncio dell’associazione Rousseau – “È un record mondiale di partecipazione ad una votazione politica online in un solo giorno”, si legge nell’annuncio pubblicato dall’associazione Rousseau su Facebook. “Il picco si è raggiunto nelle prime due ore di votazione nel corso delle quali hanno votato oltre 30.000 cittadini: un traffico addirittura 10-12 volte superiore rispetto a quello del primo turno di votazioni per la scelta dei candidati del Movimento 5 stelle alle elezioni Europee”.

I precedenti del voto su Rousseau – L’ultima votazione “politica” sulla piattaforma Rousseau risale al 30 maggio scorso. Dopo la sconfitta del Movimento alle elezioni Europee, il capo politico Luigi Di Maio ha chiesto agli iscritti se fossero pronti a rinnovargli la fiducia: 44.849 si sono espressi a favore (80 per cento delle preferenze), 11mila e 278 contro. Per un totale di 56.127 espressioni di voto. Qualche mese prima, era precisamente il 19 febbraio, gli iscritti 5 stelle erano stati chiamati a scegliere sul caso Diciotti e l’autorizzazione a procedere chiesta dal tribunale dei ministri nei confronti di Matteo Salvini. Votarono in totale 52.417 iscritti M5s. Il 59,05% (30.948) si espressero contro l’autorizzazione a procedere. Mentre 21.469 (40,95%) si schierarono a favore. L’altra consultazione decisiva avvenne il 19 maggio 2018, quando gli iscritti approvarono con un plebiscito il governo gialloverde: votarono in totale 44.796 persone, di cui 42.274 a favore e 2.522 contro. Era stato proprio un voto online a incoronare Di Maio candidato premier: il 23 settembre 2017, 30.936 persone votarono a favore di Di Maio. Per la seconda classificata, la senatrice Elena Fattori solo in 3596.