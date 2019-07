“Il gruppo Fs come capo fila del consorzio ha per norma l’autonomia di scelta, ben lungi quindi dall’aver dato qualche indirizzo politico – ha detto il ministro Danilo Toninelli -. Aspi e Alitalia sono due dossier separati. La holding Atlantia ha concessioni aeroportuali e quindi Fs ha ritenuto che la sua offerta fosse la più seria e mi devo fidare di Fs non posso entrare in logiche di mercato. Noi monitoreremo con molta attenzione perché se tu fai l’offerta non puoi sperare che su Aspi tiriamo i remi in barca. Io voglio salvare i posti lavoro. A me interessano i lavoratori se fosse crollato il dossier significava che avrebbero perso i posti di lavoro. Quello che stiamo facendo noi è rilanciare Alitalia per non salvarla tra dieci anni”.