Gli Stati Uniti hanno vinto la Coppa del Mondo di calcio femminile. Le americane hanno battuto per 2-0 l’Olanda. Entrambi i gol stelle e strisce sono arrivati nel secondo tempo. Usa in vantaggio al 61′ quando Megan Rapinoe ha trasformato un calcio di rigore assegnato per l’intervento in gioco pericoloso del difensore orange Van der Gragt ai danni della stella Alex Morgan. Con l’Olanda in confusione, il raddoppio è arrivato al 69′ con Rose Lavelle (scarpa d’oro del mondiale) con un potente rasoterra dopo un’azione solitaria partita da centrocampo. Subito dopo il gol, proprio la Lavelle è uscita acclamata dal pubblico.

Le calciatrici americane erano le grandi favorite della vigilia. Gli Stati Uniti sono infatti alla quarta vittoria in questa competizioni sulle otto edizioni sin qui disputate dal 1991. L’Olanda, campione d’Europa in carica, aveva eliminato l’Italia ai quarti di finale.