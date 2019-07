“Il rispetto non è una formalità. È una parola piena di sginificato quando, come in questo caso, due avversari decidono di parlarsi perché sentono che c’è un bene superiore, un bene comune, che è l’interesse nazionale. E in nome dell’interesse nazionale si può anche stringere la mano al nemico. Questa è la grande lezione che ho cercato di raccontare in questo libro”. Lo ha detto Antonio Padellaro, presentando il suo ultimo libro, Il gesto di Almirante e Berlinguer (edito da Paperfirst), al festival Libro Possibile di Polignano. Dialogando con la giornalista Francesca Fagnani, Padellaro ha rievocato il passato collegandolo al presente: “Mi auguro che questo senso dello Stato e del bene comune sia recuperato dalla classe politica che abbiamo. In questo modo, il nostro Paese riacquisterebbe l’ottimismo che ha perso e che è fondamentale per la nostra democrazia”