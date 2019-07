“Libia porto sicuro? In questo momento no, però la guardia costiera libica sta facendo un buon lavoro. Stiamo lavorando con il governo libico perché la situazione torni tranquilla”. Lo ha detto il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini rispondendo a chi chiedeva se la Libia è un porto sicuro e sul rischio che dal Paese arrivino altri 8 mila migranti. Verranno smistati in Europa? “No, non è questo l’obiettivo, c’è una guardia costiera che lavora bene, c’è un governo legittimamente riconosciuto e con loro ragioniamo”. E sulla possibile querela da parte della comandante della Sea Watch 3 Carola Rackete ha commentato: “Non vedo l’ora di incontrarla in Tribunale. Di guardare in faccia una che ha provato ad uccidere dei militari italiani. Qui i giudici decidono sulla vita e sulla morte di tutti. Fosse per me sarebbe già a Berlino”