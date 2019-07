Le fiamme in una palazzina in via Roma a Minerbio. Almeno una persona è rimasta intossicata e gli appartamenti di due famiglie sono stati dichiarati inagibili a causa del fumo che li ha invasi

Una persona è morta in un incendio scoppiato in mattinata in una palazzina a Minerbio, nel Bolognese. Si tratta di Giampiero Pozzi, 64enne pensionato che abitava nell’appartamento nel quale sono divampate le fiamme. Una donna di 60 anni è rimasta intossicata per il fumo ed è stata portata al pronto soccorso di Bentivoglio in condizioni di media gravità. L’incendio ha avuto un’origine accidentale: da una prima ricostruzione emerge che le fiamme sono partite dal divano sul quale l’uomo era seduto, forse per un mozzicone di sigaretta finito sul tessuto.

Le fiamme hanno distrutto l’appartamento della vittima, ma hanno coinvolto anche altre palazzine vicine. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, ci sono almeno un paio di famiglie sfollate: i loro appartamenti sono stati dichiarati temporaneamente inagibili. Sul posto, in via Roma, sono impegnati vigili del fuoco e carabinieri della compagnia di Molinella.