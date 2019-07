Ettore Weber, 61 anni, è stato aggredito dai felini che stava addestrando a poche ore dall'inizio dello spettacolo del Circo Orfei. Deceduto in ospedale. L'artista era molto conosciuto nell'ambiente e con la moglie era proprietario del Circo Weber

Ucciso dai felini a cui aveva dedicato tutta la vita. Un domatore di tigri è stato azzannato da uno dei suoi animali ed è morto. È successo nel tardo pomeriggio di oggi a Triggiano, cittadina del barese in cui ha fatto tappa il Circo Orfei, per cui l’uomo lavorava. Troppo gravi le ferite riportate dall’uomo che e’ deceduto dopo qualche ora dall’aggressione. Ettore Weber, di 61 anni, era impegnato nell’addestramento di quattro tigri nelle prove dello spettacolo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti fornita dai carabinieri, l’incidente è avvenuto attorno alle 20. L’addestratore è stato azzannato prima da uno degli animali, al quale si sono aggiunti gli altri tre. Soccorso dal 118, l’uomo è morto per le ferite riportate.

Weber era piuttosto conosciuto nell’ambiente ed era considerato fra gli addestratori di felini più bravi al mondo. Anche sua moglie è un’artista circense, Loredana Vulcanelli. I due erano proprietari del Circo Weber. Il “viaggio socio-educativo tra gli animali dei 5 continenti”, come pubblicizzato su una locandina, ha assunto il nome di “Animal Park“, e prevedeva un viaggio interattivo con tigri siberiane, tigri reali del Bengala, cammelli, dromedari, giraffa, zebre, lama, cavalli, bisonti e tanti altri.