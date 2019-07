La lite domestica, secondo una prima ricostruzione degli investigatori, è sfociata in violenza tra padre e figlio. In casa era presente anche la moglie della vittima. A dare l'allarme un operaio al lavoro nel palazzo di fronte

È stato ucciso con una coltellata al culmine di una lite famigliare. Secondo gli investigatori, è maturato in questo ambito l’omicidio di un uomo di 71 anni, ritrovato morto nella propria abitazione a Legnano, nel Milanese. La vittima, Michele Campanella, al momento dell’omicidio si trovava nella sua abitazione assieme alla moglie e al figlio. Ed è proprio attorno a quest’ultimo, un uomo di 30 anni, che si stanno concentrando le indagini della polizia.

L’uomo, Marco Campanella, è stato portato in commissariato ed è stato interrogato dal pubblico ministero in qualità di sospettato. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto la moglie della vittima in compagnia dei soccorritori in evidente stato di choc ma senza ferite, mentre un testimone oculare, affacciato al balcone di fronte all’abitazione della vittima, avrebbe riferito di aver visto un uomo che aggrediva un altro con un arma da taglio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato, il personale del 118, il magistrato e la polizia scientifica. A telefonare per primo al 112 è stato, intorno alle 10.20 di stamattina, è stato un operaio al lavoro in un cantiere nella palazzina di fronte a quella dell’abitazione della vittima. L’uomo, dopo aver udito grida provenire da un appartamento del palazzo di fonte al suo, si è affacciato e ha visto un uomo finire a terra dopo essere stato colpito da un altro uomo.