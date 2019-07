Sono riusciti a fare irruzione nel Consiglio legislativo i manifestanti che a Hong Kong sono scesi in piazza contro il governo, anche oggi, giornata in cui si celebra l’anniversario della riunificazione con la Cina. Decine di persone sono riuscite a infrangere la porta di vetro del Parlamento e in centinaia sono entrati nella hall dell’edificio, dove hanno scritto slogan sui muri con gli spray e rotto le telecamere di sicurezza. Altri attivisti hanno innalzato barricate fuori dall’edificio per prevenire l’intervento delle forze di sicurezza.