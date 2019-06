Si chiama Feuzi Zabaat, è un ragazzo algerino di 17 anni e grazie alla sua prontezza di riflessi è riuscito a salvare la vita della piccola Doha Muhammed, una bambina di due anni, caduta dalla finestra al secondo piano di una palazzina di Istanbul. La piccola è sfuggita al controllo della madre e ha aperto la finestra. Per strada dei ragazzi, uno si accorge di quello che sta per accadere e si mette in posizione. Quando la piccola cade la prende al volo. Lei non si fa nemmeno un graffio