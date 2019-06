“Sono stata violentata da più uomini dopo una notte in una discoteca e poi abbandonata in strada”. È la denuncia fatta da una ragazza di 21 anni domenica mattina ai medici dell’ospedale di Legnago, in provincia di Verona. La giovane, residente nella bassa veronese, aveva trascorso la serata tra sabato e domenica scorsi nella discoteca Mascara di Mantova, dove aveva conosciuto un ragazzo. Con lui è andata via dalla discoteca ma, stando alla sua denuncia, a pochi chilometri dal locale il ragazzo ha fatto salire altri due, forse tre uomini. La 21enne ha raccontato di essere poi stata violentata e poi lasciata sull’asfalto di una strada a Bonferraro, nel veronese.

La giovane, poco prima dell’alba, è riuscita a raggiungere un bar poco distante, dove è stata soccorsa da un’ambulanza e portata in ospedale. I medici hanno accertato i segni dello stupro. Per ricostruire l’accaduto sarà fondamentale l’esame delle venti telecamere del Mascara sui cui sono al lavoro i carabinieri. Intanto la procura di Mantova ha aperto un fascicolo per violenza sessuale.