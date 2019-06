"Non sono più tollerabili la presenza e l’attività criminosa di questi gruppi che si pongono in palese contrasto con la Costituzione", ha spiegato Emilio Ricci, legale e vicepresidente nazionale. Nel documento si chiede inoltre di procedere al "sequestro della sede di CasaPound occupata abusivamente"

Contro i “numerosi atti di intimidazione, violenza e apologia di fascismo da queste commessi ripetutamente negli ultimi tempi” l’Associazione nazionale partigiani ha presentato denuncia alla procura della Repubblica di Roma contro i movimenti di estrema destra Casapound e Forza Nuova. Nella denuncia, spiega l’Anpi, si chiede inoltre di procedere al “sequestro della sede di CasaPound, a Roma, occupata abusivamente“.

“La nostra Associazione – commenta Emilio Ricci, legale e vicepresidente nazionale dell’Anpi – ha ritenuto urgente avviare un’operazione penale perché non sono più tollerabili la presenza e l’attività criminosa di questi gruppi che si pongono in palese contrasto con la Costituzione della Repubblica e con le leggi vigenti in materia di apologia di fascismo, la Scelba e la Mancino. Auspichiamo che si arrivi il prima possibile a sentenze che consentano alle autorità competenti di sciogliere finalmente CasaPound, Forza Nuova e le altre organizzazioni affini”.