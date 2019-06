“Sulla Sea Watch assistiamo purtroppo alla ennesima danza macabra sulla pelle dei più poveri“. Ad attaccare l’esecutivo e il ministro dell’Interno Matteo Salvini è il segretario Pd Nicola Zingaretti, al termine della prima riunione della segreteria dem. “Credo che vadano tutti fatti sbarcare e denuncio come nelle ultime sei riunioni dei ministri degli Interni Ue, l’Italia non sia stata rappresentata, mancano totalmente politiche sull’immigrazione da parte di questo governo”, ha concluso il segretario Dem. Lo stesso Zingaretti ha attaccato l’esecutivo sui conti pubblici e non solo, ma non ha accettato domande al termine della conferenza nella sede del partito a Roma.