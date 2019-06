Il vice di Tria a Circo Massimo parla delle mosse economiche sul tavolo dell'esecutivo Conte e marca le distanze dal M5s: "Siamo un po' preoccupati, l’unica cosa che non si può fare in questo momento è aumentare i costi alle aziende. Misura dannosa". E tace sui i 15 miliardi per ridurre le tasse: "Ci sono, ma se dico dove poi Di Maio me li ruba"

Preoccupazione per il salario minimo, sì ai minibot ma non per tutti altrimenti è un “casino” e nessuna informazione sulle coperture della flat tax per evitare azioni di “spionaggio” dell’alleato di governo. Il viceministro dell’Economia, il leghista Massimo Garavaglia, parla delle mosse economiche sul tavolo dell’esecutivo Conte e marca le distanze dal M5s. “Siamo un po’ preoccupati, l’unica cosa che non si può fare in questo momento è aumentare i costi alle aziende”, ha spiegato a Circo Massimo su Radio Capital, a proposito della posizione della Lega sul salario minimo.

Una misura che in una certa forma “è dannosa per le imprese”ed è stata “bocciata da tutto il mondo economico”, sottolinea, chiedendo a Di Maio di “dare le coperture”. Quelle sulla flat tax, al momento, rimangono top secret, anche se il vicepremier Matteo Salvini ha annunciato che sono già stati individuati i 15 miliardi necessari per la riduzione delle tasse: “Quali sono le coperture della flat tax? Ci sono, le abbiamo individuate. Non le dico altrimenti Di Maio me le ruba…”. Minibot, Giorgetti sconfessa Borghi: “C’è ancora chi gli crede? Non verosimili”. Il collega replica: “Salvini è d’accordo”

Garavaglia ha anche sostenuto che la flat tax “non toglie il bonus di 80 euro ma lo trasforma e se il signor Mario Rossi aveva gli 80 euro, con la flat tax diverranno 100 euro”. Insomma, secondo Garavaglia, “invece di esserci scritto ‘bonus Renzi’ che è demenziale, ci sarà scritto non bonus Salvini ma meno tasse. Il bonus Renzi si trasforma da spesa a riduzione di imposte e migliora enormemente il bilancio dello Stato il quale riduce la spesa e le tasse. L’operazione è a saldo zero”, afferma.

Dopo le prese di distanze di Giorgetti dai minibot, sostenuti in particolare dal presidente della commissione Bilancio della Camera Claudio Borghi, il viceministro dell’Economia, in disaccordo con Tria che ha più volte ‘stracciato’ la misura, si pone a metà strada: sì ai buoni del Tesoro, ma non per tutti. “Se i minibot sono erga omnes si fa un casino”, dice specificando che il “tema vero è quello della certificazione dei debiti da parte delle Pubblica amministrazione ed è stato in parte risolto”.