Duro attacco contro il governo da parte del senatore a vita Mario Monti, già ex presidente del Consiglio, nel corso dell’informativa del premier Giuseppe Conte in Senato in vista del prossimo Consiglio europeo del 20 e 21 giugno.

“L’isolamento dell’Italia in Europa è diventato evidente a tutti. Il raccolto del governo in Europa dopo un anno di politica economica estera ed europea caratterizzata da cacofonia, aggressività e impotenza, è imbarazzante. Non tanto per il rischio di procedura d’infrazione, quanto per una cartina di tornasole: tutti gli Stati membri dell’eurozona hanno condiviso l’analisi della Commissione, chiedendo all’Italia di prendere provvedimenti”. E ancora: “Questa stagione di sovranismo nata per far contare di più l’Italia in Europa rischia di farla contare di meno”. Per poi precisare: “Guardo a lei con rispetto. Auspico che le sue comunicazioni rappresentino la posizione del governo, almeno ci sarà solo lei in quel consesso in rappresentanza dell’Italia”, ha poi rivendicato sarcastico Monti.