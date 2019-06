Matteo Salvini ha appena incontrato il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, ed è uscito dalla Casa Bianca. Insieme alla sua delegazione si sta dirigendo verso i giornalisti, dove è stato allestito un punto stampa. A un certo punto il suo portavoce, Matteo Pandini, propone di passare per una zona off limits (come si vede nel video, l’area intorno alla Casa Bianca è transennata e presidiata dalle forze dell’ordine). “No, da lì non si può” interviene prontamente l’ambasciatore, Armando Varricchio “non voglio fare cose che siano…”. “Non facciamoci riconoscere, c’arrestano” commenta il leader della Lega.