Non è ancora stato possibile stabilire il numero esatto di naufraghi che si trovavano a bordo. Per questo le ricerche stanno andando avanti. L'imbarcazione, secondo quanto si apprende dai media locali, è stata intercettata al largo di Bodrum

Nuovo naufragio di migranti, questa volta nel Mar Egeo, a largo delle coste di Bodrum, in Turchia. Un gommone carico di persone si è rovesciato e, per il momento, sono otto i corpi senza vita recuperati dai soccorritori. Sul posto è intervenuta la Guardia costiera turca che ha tratto in salvo, per il momento, 31 persone, anche se non è ancora stato possibile stabilire il numero esatto di naufraghi a bordo dell’imbarcazione. Per questo le ricerche stanno andando avanti. Il gommone, secondo quanto si apprende da fonti giornalistiche locali, si stava dirigendo verso le isole greche.