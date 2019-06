Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Sicurezza bis. Subito dopo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini sono scesi in sala stampa per illustrare i contenuti del provvedimento. Assente il vicepremier 5 stelle Luigi Di Maio. Il leader del Carroccio, parlando dei contenuti, ha specificato che ci sono tre filoni: immigrazione, pene per chi aggredisce gli agenti durante le manifestazioni e nuove assunzioni nelle forze dell’ordine. Presenti anche alcune misure che riguardano lo sport: l’estensione del daspo anche ad episodi avvenuti all’estero o aggressioni nei confronti degli arbitri.

Il testo è quello già diffuso a fine maggio e poco prima delle elezioni Europee. Proprio l’appuntamento elettorale aveva spinto il premier a chiedere che si rinviasse la discussione a subito dopo le urne. “C’erano in sospeso delle deliberazioni”, ha detto il premier Conte durante l’incontro con la stampa, “tra cui uno schema di decreto che, anche nel gergo giornalistico, viene definito Sicurezza bis. Facciamo un passo indietro sulla genesi”. Quindi ha spiegato che il provvedimento, “era in lavorazione durante la campagna elettorale, poi ci sono stati interventi rispetto alla versione originaria ed era in dirittura d’arrivo, ma a ridosso della competizione elettorale io stesso ho chiesto di rinviare al ministro Salvini, perché fissare il cdm a due giorni della giornata elettorale non mi pareva opportuno”.