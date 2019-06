CRONACA ORA PER ORA - La sinistra vince a Cremona e Cesena ed è in vantaggio a Rovigo. Ma il centrodestra si prende le rosse Forlì e Ferrara e vince anche ad Ascoli e Vercelli. Dopo le primissime sezioni scrutinate, il M5s è in largo vantaggio a Campobasso con Roberto Gravina

Spoglio in corso nei 136 Comuni coinvolti nei ballottaggi per eleggere i sindaci. Sono sedici le città capoluogo che sono tornate ai seggi: il Pd si riprende Livorno con Luca Salvetti e riesce a tenere sia a Reggio Emilia che a Prato e Verbania con gli uscenti Luca Vecchi, Matteo Biffoni e Silvia Marchionini. Ma il centrodestra vince nella rossa Ferrara con Alan Fabbri, strappandola alla sinistra dopo 69 anni.

Anche in un’altra roccaforte rossa come Forlì il centrodestra va verso la vittoria. Ad Ascoli vince il candidato di Fratelli d’Italia Mauro Fioravanti e il centrodestra strappa anche Vercelli, con la sindaca uscente Maura Forte sconfitta da Andrea Corsaro. La sinistra, invece, vince a Cremona e Cesena e strappa Rovigo con Edoardo Gaffeo tornando ad amministrare un capoluogo del Veneto. Quando lo scrutinio è quasi a metà, il M5s è in largo vantaggio a Campobasso con Roberto Gravina. Ad Avellino vince il civico Gianluca Festa in una sfida tutta interna al centrosinistra con Luca Cipriano (Pd).

Si è votato anche ad Ascoli Piceno, Biella, Cesena, Cremona, Foggia, Forlì, Prato, Rovigo, Verbania e Vercelli. Le sfide hanno visto contrapposti, per la stragrande maggioranza dei casi, candidati del centrosinistra o del centrodestra. Alle 23 l’affluenza era in netto calo: 52,5% degli aventi diritto.

CRONACA ORA PER ORA

00.46 – A Foggia confermato Landella

Il sindaco uscente di centrodestra Franco Landella è stato rieletto: ha sconfitto il candidato di centrosinistra Pippo Cavaliere con oltre il 53% dei voti.

00.45 – Rovigo al centrosinistra

Edoardo Gaffeo (centrosinistra) ha sconfitto la candidata di centrodestra Monica Gambardella con il 50,94% delle preferenze.

00.43 – Centrosinistra tiene Verbania

Silvia Marchionini (Pd) vince il ballottaggio ed è confermata sindaco di Verbania. Sconfitto il candidato di centrodestra Giandomenico Albertella.

0.41 – Corsaro (cdx) è il sindaco di Vercelli

Andrea Corsaro è il nuovo sindaco di Vercelli con il 54,80%. Ha sconfitto la sindaca uscente Maura Forte.

00.39 – Livorno: Salvetti sindaco

Il candidato del centrosinistra Luca Salvetti è il nuovo sindaco di Livorno: ha il 63,33% delle preferenze quando manca una sola sezione da scrutinare. Andrea Romiti (cdx) è fermo al 36,67%

00.38 – Campobasso (sez. 24/56)

Roberto Gravina (M5s) si avvia alla vittoria con il 67,98% dei voti sulla leghista Maria D’Alessandro

00.28 – Foggia verso il centrodestra

Quando sono state scrutinate 90 sezioni su 147 il sindaco uscente Franco Landella (centrodestra) è al 54,26%, un vantaggio rassicurante su Pippo Cavaliere (Pd) fermo al 45,74%

00.25 – Salvini esulta: “Vinto dove la sinistra ai 70 anni”

“Straordinarie vittorie della Lega ai ballottaggi, abbiamo eletto sindaci dove governava la sinistra da settant’anni!”, dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini esultando per la vittoria del centrodestra a Ferrara

00.23 – Avellino, Festa è il nuovo sindaco

Il civico di centrosinistra Gianluca Festa vince il ballottaggio con Luca Cipriano (Pd). È lui il nuovo sindaco di Avellino dopo un testa a testa andato avanti durante lo spoglio per poche centinaia di voti.

00.18 – Campobasso: Gravina (M5s) in netto vantaggio

Da Campobasso non arrivano dati ufficiali del ministero dell’Interno, ma stando al quotidiano locale Cblive.it, il candidato pentastellato Roberto Gravina è in netto vantaggio dopo oltre 7mila schede scrutinate. Avrebbe il 69% dei voti e oltre 2.500 preferenze di vantaggio sulla candidata leghista Maria D’Alessandro

00.15 – Avellino (53/72)

Ribaltoni continui nel capoluogo irpino: quando mancano i dati di 19 sezioni, il candidato civico di centrosinistra Festa è in vantaggio con il 51,89% sul candidato del Pd Cipriano.

00.09 – Vercelli (sez. 39/49)

Il centrodestra verso la vittoria a Vercelli con Andrea Corsaro (54,36%) in vantaggio sulla sindaca uscente Maura Forte

00.06 – Rovigo (sez. 40/56)

In vantaggio il candidato di centrosinistra Edoardo Gaffeo con il 51% dei voti. Sarà testa a testa con Monica Gambardella, candidata del centrodestra

00.04 – Cremona (sez. 61/76)

Gianluca Galimberti (csx) vicino alla vittoria a Cremona: quando mancano cinque sezioni è avanti con il 55,46% sullo sfidante Salvatore Carlo Malvezzi

00.03 – Cesena (sez. 67/98)

Il candidato di centrosinistra Enzo Lattuca verso la vittoria su Andrea Rossi con oltre il 55% delle preferenze

00.01 – Rovigo (sez. 13/56)

È testa a testa a Rovigo tra il candidato del centrosinistra Edoardo Gaffeo e la candidata del centrodestra Monica Gambardella. Quando sono state scrutinate 13 sezioni su 56 Gaffeo è al 50,22 % mentre Gambardella è al 49,78.

23.59 – Ascoli (sez. 33/54)

Marco Fioravanti (destra) sempre avanti con largo vantaggio (58,48) sul civico Piero Celani, fermo al 42,52

23.55 – Ferrara (sez. 72/160)

Il candidato del centrodestra Alan Fabbri è avanti con il 56,47% su Aldo Modonesi (csx) fermo al 43,53%

23.51 – Verbania (sez. 7/30)

La candidata di centrosinistra Silvia Marchionini ha il 50,8% delle preferenze, in leggero vantaggio su Giandomenico Albertella (cdx) 49,2%

23.49 – Potenza (sez. 8/77)

Il candidato di centrosinistra Valerio Tramutoli è in vantaggio con il 55,37% su Mario Guarente (cdx) fermo al 44,63%

23.47 – Livorno (sez. 93/172)

Dopo oltre metà scrutinio, il candidato di centrosinistra Luca Salvetti è sempre saldamente in vantaggio con il 63,37% delle preferenze su Andrea Romiti, fermo al 36,63

23.46 – Cesena (sez. 12/98)

Il candidato di centrosinistra Enzo Lattuca è avanti con il 54,5% su Andrea Rossi (cdx) che è fermo al 46,5

23.44 – Ascoli (sez. 9/54)

Il candidato di destra Marco Fioravanti è in largo vantaggio (59,1%) su Piero Celani (40,9)

23-41 – Avellino (sez. 7/72)

Il candidato del centrosinistra Cipriano ha un vantaggio minimo (53,2%) sul civico Festa che al momento è fermo al 46,8%

23.39 – Forlì (sez. 4/109)

Il candidato di centrodestra Gianluca Zattini è in vantaggio col 55% su Giorgio Calderoni (44,7%)

23.38 – Biella (sez. 13/46)

Lotta con scarti minimi a Biella dove a oltre un quarto dello spoglio il candidato del centrodestra Claudio Corradino è avanti con il 51,24% sul civico Donato Gentile al 48,76%

23.37 – Reggio Emilia (sez. 27/160)

Il sindaco uscente Luca Vecchi è saldamente in vantaggio con oltre il 65% delle preferenze sul candidato del centrodestra Roberto Salati.

23.35 – Livorno (sez. 43/172)

Salvetti (centrosinistra) è avanti con il 63,17% sullo sfidante di centrosinistra Andrea Romiti (36,83)

23.34 – Foggia (sez. 3/147)

Testa a testa dopo le prime sezioni scrutinate a Foggia: il candidato del centrodestra Franco Landella è in vantaggio con il 50,07% su Pippo Cavaliere (Pd)

23.29 – Prato (sez. 47/179)

Il sindaco uscente del Pd, Matteo Biffoni, è in vantaggio con quasi il 57,94% dei voti quando sono state scrutinate 25 sezioni. Daniele Spada (centrodestra) è fermo al 42,05

23.26 – Biella (sez. 2/46)

Il candidato del centrodestra Corradino è avanti con il 50,8% su Gentile (civica) fermo al 49,2%

23.24 – Reggi Emilia (sez. 2/160)

Dopo lo scrutinio delle prime due sezioni, il sindaco uscente del Pd Luca Vecchi ha il 70% dei voti, Roberto Salati al 30%. Per Vecchi 238 voti, Salati a 101.

23.20 – Livorno (sez. 4/172)

Con 4 sezioni scrutinate su 172, a Livorno il candidato di centrosinistra Luca Salvetti è in vantaggio con il 62,48% sullo sfidante di centrodestra Andrea Romiti