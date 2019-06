“La prima cosa da fare per un partito di sinistra? Eleggere un segretario donna”. Dal palco della Pop Fest di Milano, il direttore del Fatto.it Peter Gomez si è confrontato con alcuni colleghi sullo scenario politico all’indomani delle elezioni europee: “Il M5s ha un’unica possibilità: stare lì, sperare che in cinque anni ci sia una ripresa economica e dire che è grazie a loro. Non hanno alternative: sono lì devono pedalare”