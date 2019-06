“La politica è come un campionato di calcio: è l’arte di attirare il consenso e per farlo sono disposti a vendere pure la madre”. Dal palco della Pop Fest di Milano, il direttore del Fatto.it, Peter Gomez le ultime vicende giudiziarie che hanno riguardato la Lega e il Pd. “Nel caso di Legnano e del Csm, le reazioni della Lega e del Pd sono state molto simili. Se Zingaretti non capisce che le dimissioni di Lotti sono una questione di opportunità e che i reati non centrano né con la sinistra né con i principi normali, allora stiamo andando a male”