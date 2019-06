La Procura di Palermo ha avviato delle indagini sul Matteo Salvini. A rivelarlo è Avvenire scrivendo che i magistrati stanno analizzando i provvedimenti presi dal suo ministero in tema di salvataggi in mare e procedure di sbarco, in particolare riguardo all’ultimo episodio che ha coinvolto la nave della ong Sea Watch, anche se i reati ipotizzati “non sono noti”. La notizia arriva a cinque giorni dalle dichiarazioni dello stesso ministro dell’Interno che, il 1 giugno, dopo il dissequestro della Sea Watch 3 da parte della Procura di Agrigento, aveva attaccato i magistrati ipotizzando nuove indagini nei suoi confronti: “Continua la politica buonista di alcune procure – aveva dichiarato – Dopo Firenze anche Agrigento. Non mi stupirebbe l’apertura di un procedimento penale a mio carico da parte del Tribunale dei ministri di Catania”. Sea Watch 3, disposto il dissequestro della nave. Legali ong: 'Basta diffamazioni da Salvini'. Ministro: 'Procura buonista'

Stavolta a investigare, però, è la Procura di Palermo. Ciò che è certo, continua il quotidiano della Cei, è che “la polizia giudiziaria ha acquisito gli atti del ministero dell’Interno e quelli del ministero delle Infrastrutture per il caso della Sea Watch”, la nave con a bordo 65 migranti sbarcata a Lampedusa, nonostante la diffida inviata dal dicastero guidato da Salvini, e sequestrata dalla Procura di Agrigento che ha anche indagato il comandante. Sea Watch, procura dispone il sequestro: così i 47 migranti vengono fatti sbarcare. Salvini: “No autorizzazione, denuncio pm”