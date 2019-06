Sequestrati a Sesto San Giovanni in provincia di Milano circa 150 chilogrammi di marijuana e 3 di hashish trovati in un magazzino dopo un’operazione di controllo della Guardia di Finanza partita da Macerata. Le Fiamme gialle hanno arrestato due persone e hanno anche trovato l’attrezzatura per il confezionamento sottovuoto dello stupefacente. L’indagine che ha portato al sequestro è partita dal controllo di un furgone a noleggio guidato da una persona con precedenti.

I successivi accertamenti condotti dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano sul mezzo hanno permesso di individuare il magazzino nel Comune di Sesto San Giovanni dove era custodito lo stupefacente sottoposto a sequestro, che sarebbe stato destinato alle piazze di spaccio milanesi, tra cui anche quella di Arco della Pace-Sempione dove i Baschi Verdi nell’ultima settimana hanno scoperto e denunciato altri sei pusher.