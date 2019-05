“Salvini vuole querelare 5 milioni di iscritti? Ci quereli tutti ma non svii la discussione. La Cgil non ha mai detto che Salvini fosse mafioso o corrotto. Ha detto che quei provvedimenti sono sbagliati, cosa che è sotto gli occhi di tutti. L’ha detto anche Cantone che siamo di fronte al rischio concreto di infiltrazione mafiosa cambiando quelle norme”. Cosi il leader Cgil, Maurizio Landini replica così al vicepremier Salvini che ha annunciato la querela del segretario confederale di Corso Italia Massafra che aveva criticato la proposta di sospendere il codice degli appalti. “Salvini – continua il segretario della Cgil – invece di fare gazzarra affronti i problemi, entri nel merito delle questioni che devono essere affrontate. Trovo singolare che uno che è Ministro dell’Interno dica che le leggi vanno bloccate per due anni o che servano altri condoni fiscali. Lui è quello che le leggi le fa applicare, non quello che le sospende”, conclude.