“Fratelli d’Italia raggiunge in queste elezioni europee il secondo miglior dato di crescita dopo Matteo Salvini, al quale faccio i miei complimenti. Siamo cresciuti del 50% rispetto alle elezioni politiche” mentre c’era chi diceva che “eravamo un partito destinato a sparire” e quindi “nonostante o menagramo questo è un risultato di cui andiamo estremamente fieri”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni in una conferenza stampa al Residence di Ripetta sulle elezioni europee. “C’era chi diceva -ha aggiunto- che non avremmo superato la soglia del 4% quando si sapeva che non era un problema per noi. Tattiche per cercare di allontanare il consenso ma gli italiani non si fanno convincere da questi tatticismi”