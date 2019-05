Un palazzo, nel quartiere Appio Tuscolano, a Roma, è andato in fiamme probabilmente per un cortocircuito nella cucina di una appartamento al terzo piano. L’edificio è stato fatto evacuare ma l’inquilino, non riuscendo a scappare, è stato costretto a rifugiarsi sul cornicione per diversi, interminabili minuti. Nel video, realizzato da Stefano Miceli che gestisce il gruppo Facebook Roma Pulita! (dove è stato diffuso), si vede il ragazzo che si toglie la maglietta per evitare che prenda fuoco. Sotto, invece, le persone in apprensione che gli urlano di stare calmo e di non muoversi. Alla fine, sono intervenuti i vigili del fuoco. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Video Facebook/Roma Pulita!/Stefano Miceli